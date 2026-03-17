Ministerio del Medio Ambiente retira de toma de razón 43 decretos del gobierno de Gabriel Boric - Chilevisión

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17/03/2026 17:12

Ministerio del Medio Ambiente retira de toma de razón 43 decretos del gobierno de Gabriel Boric

Entre los decretos supremos incluidos en el oficio enviado a Contraloría se encuentra el que "Declara Monumento Natural de especie al pingüino de Humboldt".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

En horas de esta mañana se dio a conocer que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Subsecretaría, envió un oficio a Contraloría General de la República para retirar de la toma de razón 43 decretos supremos enviados por la administración anterior.

Los documentos, presentados entre 2024 y 2026, fueron frenados justo antes del trámite de control de legalidad obligatorio que realiza el organismo sobre estos actos administrativos.

Su propósito es verificar que estos documentos, normalmente de materias relevantes por su impacto o trascendencia, se ajusten a la Constitución, las leyes y la normativa vigente, antes de que entren en vigor.

Entre los decretos retirados, se encuentran el que "Aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica", y el que "Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de Aguas Continentales Superficiales de la cuenta del Río Huasca".

Asimismo, se retiró el que "Crea el Parque Nacional 'Nazca Desventuradas II, en la comuna de Valparaíso" y el que "Declara Monumento natural de especia al pingüino de Humboldt". De momento, desde el gobierno no se han referido a la decisión. 

Gobierno también retiró proyecto de negociación ramal

El retiro de estos 43 decretos supremos se suma al retiro del Congreso que hizo hoy el Gobierno del proyecto de negociación colectiva ramal que el otrora presidente Boric había ingresado en enero.

El mandatario hizo uso de una facultad presidencial que permite a su administración retirar cualquier proyecto presentado por el poder Ejecutivo, siempre y cuando no haya sido votado en la sala en primer trámite constitucional.

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