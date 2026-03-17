¿Qué pasará con Zúmbale Primo? Anuncia drástica decisión tras repentina salida de su guitarrista - Chilevisión

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17/03/2026 12:07

¿Qué pasará con Zúmbale Primo? Anuncia drástica decisión tras repentina salida de su guitarrista

El grupo de cumbia ranchera declaró que la decisión no se debe a la salida del guitarrista, pues señalaron que la decisión estaba siendo "evaluada desde hace un tiempo".

Publicado por CHV Noticias

Tras la repentina salida de su guitarrista Ignacio "Nachito" Leiva, la banda nacional Zúmbale Primo transparentó este martes a sus seguidores la decisión de realizar "una pausa" indefinida.

Mediante una publicación en Instagram, el grupo de cumbia ranchera descartó que el receso se deba a la decisión del integrante y aseguró que era algo que ya venían evaluando

"La salida de Nacho no es el factor de este proceso. Son decisiones internas que veníamos evaluando hace un tiempo como grupo", señalaron en un comunicado.

“Él (Leiva) tomó su propio camino y le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto. Nosotros por ahora estamos en una etapa de reflexión y reordenamiento para definir lo que viene para Zúmbale Primo”, añadieron.

La repentina salida de guitarrista de Zúmbale Primo

Fue hace unos días cuando Leiva dio a conocer que dejaba la banda con un extenso escrito que publicó en Instagram. "Ha sido un camino maravilloso (…). Les agradezco por el cariño y el compañerismo que me brindaron siempre", escribió.

“Siento que es momento de tomar nuevas rutas, nuevos horizontes, con nuevos proyectos, siempre apuntando a la música que es lo que me ha llevado hasta aquí", sinceró en la plataforma.

"Quiero darle las gracias a toda mi familia y a todos mis fans que me siguieron durante todos estos años. ¡Muchísimas gracias de corazón! Que Dios les bendiga siempre. Nos veremos en algún escenario o colaborando en alguna canción más adelante”, añadió.

Hasta ahora se desconocen los próximos proyectos del ahora ex Zúmbale Primo, así como también de la agrupación ahora en receso. Estos últimos, antes de la noticia, anunciaron una colaboración con el cantante Jordan.

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