Impacto por salida de querido integrante de Zúmbale Primo: Publicó mensaje y la banda respondió - Chilevisión

Es una de las agrupaciones más populares del momento en nuestro país, con impresionantes cifras en streaming y asistencia a conciertos. Ahora, les toca despedir a uno de sus integrantes.
Una repentina e inesperada noticia sacudió a los fanáticos y fanáticas de una de las agrupaciones más populares del momento en el país: La salida de uno de los integrantes de Zúmbale Primo.
Se trata del guitarrista Ignacio "Nachito" Leiva, quien a través de sus redes sociales anunció que dejará la banda de cumbia ranchera luego de más de diez años de trayectoria junto a sus compañeros.
"Ha sido un camino maravilloso estar junto a Zúmbale Primo", expresó en Instagram y agregó que "les agradezco por el cariño y el compañerismo que me brindaron siempre".
Al explicar su decisión, el artista sinceró que "es momento de tomar nuevas rutas, nuevos horizontes, con nuevos proyectos". "Siempre apuntando a la música que es lo que me ha llevado hasta aquí", puntualizó.
Leiva aprovechó la publicación para dedicar palabras de agradecimiento a usu familia y seguidores. Además, adelantó que prontó entregará detalles de sus próximos pasos fuera de la banda.
"Quiero contarles que pronto comenzaré y les presentaré mis nuevos proyectos. ¡Espero que sea del agrado de todos!", cerró el exintegrante de Zúmbale Primo.
En el mismo post compartido por el guitarrista, la propia cuenta oficial de Zúmbale Primo ocupó el espacio para despedirlo y agradecerle su entrega al grupo.
"No solo fuiste un músico en nuestro escenario, fuiste parte de nuestra historia, de nuestras alegrías, de nuestros viajes y de momentos que quedarán guardados para siempre en el corazón", expresaron.
"Aunque hoy los caminos musicales tomen rumbos distintos, para nosotros siempre serás Nachito Leiva, la guitarra del amor, y siempre tendrás un lugar en esta casa llamada Zúmbale Primo", cerraron.