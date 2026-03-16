Impacto por salida de querido integrante de Zúmbale Primo: Publicó mensaje y la banda respondió - Chilevisión

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16/03/2026 11:51

Impacto por salida de querido integrante de Zúmbale Primo: Publicó mensaje y la banda respondió

Es una de las agrupaciones más populares del momento en nuestro país, con impresionantes cifras en streaming y asistencia a conciertos. Ahora, les toca despedir a uno de sus integrantes.

Publicado por CHV Noticias

Una repentina e inesperada noticia sacudió a los fanáticos y fanáticas de una de las agrupaciones más populares del momento en el país: La salida de uno de los integrantes de Zúmbale Primo.

Se trata del guitarrista Ignacio "Nachito" Leiva, quien a través de sus redes sociales anunció que dejará la banda de cumbia ranchera luego de más de diez años de trayectoria junto a sus compañeros.

"Ha sido un camino maravilloso estar junto a Zúmbale Primo", expresó en Instagram y agregó que "les agradezco por el cariño y el compañerismo que me brindaron siempre".

Al explicar su decisión, el artista sinceró que "es momento de tomar nuevas rutas, nuevos horizontes, con nuevos proyectos". "Siempre apuntando a la música que es lo que me ha llevado hasta aquí", puntualizó.

Leiva aprovechó la publicación para dedicar palabras de agradecimiento a usu familia y seguidores. Además, adelantó que prontó entregará detalles de sus próximos pasos fuera de la banda.

"Quiero contarles que pronto comenzaré y les presentaré mis nuevos proyectos. ¡Espero que sea del agrado de todos!", cerró el exintegrante de Zúmbale Primo.

Zúmbale Primo agradeció a guitarrista

En el mismo post compartido por el guitarrista, la propia cuenta oficial de Zúmbale Primo ocupó el espacio para despedirlo y agradecerle su entrega al grupo.

"No solo fuiste un músico en nuestro escenario, fuiste parte de nuestra historia, de nuestras alegrías, de nuestros viajes y de momentos que quedarán guardados para siempre en el corazón", expresaron.

"Aunque hoy los caminos musicales tomen rumbos distintos, para nosotros siempre serás Nachito Leiva, la guitarra del amor, y siempre tendrás un lugar en esta casa llamada Zúmbale Primo", cerraron.

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