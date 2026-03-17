“¡Jamás fue!”: Diego Venegas intentó conquistar a Antonella y recibió duro rechazo en Fiebre de Baile - Chilevisión

La artista circense aclaró la razón que motivó su negativa a la invitación de su compañero, pero no le cerró del todo la puerta a una nueva cita. Eso sí, puso sus condiciones para que se concrete

El romance se tomó el escenario de Fiebre de Baile y hasta surgió una propuesta de cita entre Antonella Henríquez y Diego Venegas.

El problema fue que no todo salió según los planes, al menos para el influencer ya que fue expuesto por la propia artista circense.

“Diego dijo en el react que me iba invitar a una cita…¡Jamás fue!”, alegó la participante de Fiebre de Baile.

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Tras ser interpelado, el exchico reality contó la verdad de la fallida cita y aseguró que “este fin de semana invité a salir a Antonella fuera de cámara y ella me rechazó”.

¿Segunda posibilidad para Diego y Antonella?

Tras la intervención de Diego Venegas, la joven volvió a tomar el micrófono para explicar su negativa inicial a la cita que incluía una invitación a bailar a una salsoteca.

“Diego, yo pensé que tú ibas a ser realista e ibas a llegar con las flores hoy lunes y no llegaste. Dije, voy a esperar a ver si cumple con su palabra. No puedo esperar mucho parece”, aclaró.

Sin embargo, pese a su rechazo, Antonella Henríquez se mostró abierta a concretar la salida, si su compañero “llega con las flores y cumple su palabra”.