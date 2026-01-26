Diego Venegas pide disculpas por criticado video tras incendios: “No dejan de llegarme amenazas” - Chilevisión

El influencer y ex chico reality reconoció su error tras promocionar su nueva canción en medio de la catástrofe en la región del Biobío. "No pensé en lo que hacía y me equivoqué", afirmó.

El influencer Diego Venegas pidió disculpas, luego de su criticado video grabado en medio de la catástrofe por los incendios forestales.

El pasado viernes, el ex chico reality causó polémica en redes sociales tras publicar un registro promocional de su nueva canción junto a la frase "1000 fueguitos y en menos de 24 horas le saco videoclip".

Además, le sumó una desafortunada elección de emojis que le valió miles de críticas, considerando el contexto que atraviesan las regiones de Ñuble y Biobío.

Las disculpas de Diego Venegas tras desafortunado video

"No dejan de llegarme amenazas de muerte", partió diciendo Diego Venegas en un video publicado a su cuenta de Instagram.

Luego, afirmó que "cuando me enteré del incendio, solo sentí pena. Había personas perdiendo seres queridos. Y créanme, sé bien lo que es perder a alguien que amas".

"Mi alma me decía 'Diego, anda a ayudar a los afectados'. Lastimosamente, miré mi cuenta y vi que no tenía los recursos para poder pausar mis proyectos y sostener la ayuda".

"Entre quedarme cómodo trabajando en la capital y sentirme útil para los más necesitados, decidí emprender mi viaje y me integré a un grupo de influencers que iban rumbo al sur de Chile", agregó.

Sin embargo, al llegar al lugar, se dio cuenta de que todo fue "más fuerte de lo que pensaba" y comenzó a entregar suministros a damnificados.

"En paralelo mantuve el trabajo. Sin las redes sociales no llego a fin de mes. Por lo que seguí subiendo contenido personal. Mi error: mezclar mi ayuda solidaria con mis proyectos personales", reconoció.

"En una historia junté el lanzamiento de mi nueva canción con la catástrofe y puse un sticker a lo loco, sin analizar que se podía interpretar como burla", describió después.

Asimismo, el influencer confesó que "si les soy sincero, nunca quise pasar a llevar alguien con esa historia y menos a los damnificados. No pensé en lo que hacía y me equivoqué".

"Pido disculpas públicas, porque todo lo que hago, lo hago de corazón y sin maldad. Tengo FE en que la vida entrega oportunidades y caerse es parte del camino", cerró.