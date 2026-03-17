¿Terminaste la enseñanza media? Así puedes cobrar los $75 mil del Bono Cuarto Medio - Chilevisión

El beneficio económico se entrega de forma automática a quienes sean parte del Chile Seguridades y Oportunidades y cumplan con ciertos requisitos.
Las personas que hayan finalizado la enseñanza media en modalidad de educación de adultos pueden acceder a un beneficio económico a través del Bono Cuarto Medio 2026.
Se trata de un apoyo monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades.
El monto del Bono Cuarto Medio 2026 corresponde a $75.605, que se pagan una sola vez al momento de finalizar exitosamente los estudios.
Este bono busca tiene como fin premiar el esfuerzo que han llevado a cabo quienes concluyen exitosamente sus estudios de educación media en modalidad educación de adultos.
El Bono Cuarto Medio no necesita postulación ya que se entrega automáticamente a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que cumplan con los siguientes requisitos:
En caso de que no tengas activada tu CuentaRUT para recibir el pago, tendrás un plazo de 18 meses desde la fecha de emisión para hacer este trámite y efectuar el cobro.
Puedes consultar si eres beneficiario del Bono Cuarto Medio llamando al call center 800 104 777.