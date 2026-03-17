¿Terminaste la enseñanza media? Así puedes cobrar los $75 mil del Bono Cuarto Medio - Chilevisión

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17/03/2026 11:05

¿Terminaste la enseñanza media? Así puedes cobrar los $75 mil del Bono Cuarto Medio

El beneficio económico se entrega de forma automática a quienes sean parte del Chile Seguridades y Oportunidades y cumplan con ciertos requisitos.

Publicado por CHV Noticias

Las personas que hayan finalizado la enseñanza media en modalidad de educación de adultos pueden acceder a un beneficio económico a través del Bono Cuarto Medio 2026.

Se trata de un apoyo monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto del Bono Cuarto Medio 2026 corresponde a $75.605, que se pagan una sola vez al momento de finalizar exitosamente los estudios.

Este bono busca tiene como fin premiar el esfuerzo que han llevado a cabo quienes concluyen exitosamente sus estudios de educación media en modalidad educación de adultos.

Requisitos para recibir el Bono Cuarto Medio

El Bono Cuarto Medio no necesita postulación ya que se entrega automáticamente a los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que cumplan con los siguientes requisitos: 

  • Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
  • Ser mayor de 24 años de edad al terminar tus estudios de 4° Medio, para recibir la Licencia de Educación Media. Además, estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • La Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el bono?

En caso de que no tengas activada tu CuentaRUT para recibir el pago, tendrás un plazo de 18 meses desde la fecha de emisión para hacer este trámite y efectuar el cobro. 

Puedes consultar si eres beneficiario del Bono Cuarto Medio llamando al call center 800 104 777.

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