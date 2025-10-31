 “Me carga”: Ignacia Michelson y Diego Venegas terminan su relación con polémicas declaraciones - Chilevisión
31/10/2025 16:45

“Me carga”: Ignacia Michelson y Diego Venegas terminan su relación con polémicas declaraciones

La pareja, que inició su historia de amor en un reality show, confirmó su separación mediante publicaciones en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Diego Venegas confirmó el fin de su relación con Ignacia Michelson a través de una publicación en sus redes sociales.

Lejos de quedarse callada, la chica reality reaccionó a la publicación del joven influencer y publicó un video hablando del tema en su Instagram, el que posteriormente fue eliminado, pero republicado por InFama.

"Quería contarles algo que ha sido muy difícil para mí. Esta semana ha sido complicada. Decidí terminar con Ignacia, es algo que me duele muchoMe duele en el alma, fue muy importante para mí", partió señalando el joven de 20 años.

"No sé, ustedes han sido parte de este proceso. Quería contárselos porque necesitaba desahogar de alguna forma", agregó.

Posteriormente, Michelson también publicó un video hablando del quiebre, el que fue eliminado minutos después.

"Les quiero decir que con Diego terminamos y quiero contar un poco la verdad de cómo fueron las cosas, porque me molesta que a mí siempre me quieran dejar como la mala de la situación", indicó la chica reality.

En esa línea, Ignacia no se guardó nada y reveló que "yo lo ayudé, porque él sabe perfectamente que gracias a mí está donde está, me carga que se hagan la víctima, y queden ellos como los buenos, y no sé qué, mientras yo lo ayudé en todo y más".

"Me cargan los hombres que se hacen la víctima, pésimo, cómo va a tener tanta hambre de decir que terminamos si eso es algo de nosotros dos, pero bueno, tiene 20 años, qué más le podemos pedir. Le deseo lo mejor en todo, que le vaya excelente, pero si él quiere que hable, vamos a partir hablando las cosas como son", finalizó la figura televisiva.

Revisa los videos a continuación:

