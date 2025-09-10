“Mi clínica es...”: Ignacia Michelson alzó la voz y desmintió que su centro de estética fuese clausurado - Chilevisión

Distintos medios de prensa local habían informado de la clausura de una clínica estética en Antofagasta que lleva el mismo nombre que el centro de Ignacia Michelson, pero no se encuentran en el mismo lugar.

Este miércoles, Ignacia Michelson contestó a una polémica en la que se vio envuelta este fin de semana y desmintió que su clínica estética fuese clausurada por la Seremi de Salud.

La situación comenzó este fin de semana cuando distintos medios de prensa local informaron que una clínica estética en Antofagasta había sido fiscalizada y posteriormente clausurada por usar productos sin registro, falta de autorizaciones y deficiencias sanitarias.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

Al respecto, señalaron que se trataba de "Elite Body", por lo que los usuarios en redes sociales criticaron a Michelson dado que ella cuenta con una clínica estética que lleva el mismo nombre.

La modelo fue consultada en su cuenta de Instagram por la veracidad de estos rumores y respondió: "Mi clínica es en La Dehesa, las otras son franquiciadas con otro dueño".

Finalmente, es importante destacar que la clínica clausurada en Antofagasta también cuenta con un logo distinto al centro estético de Ignacia Michelson.

Revisa la publicación de Instagram: