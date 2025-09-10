 “Mi clínica es...”: Ignacia Michelson alzó la voz y desmintió que su centro de estética fuese clausurado - Chilevisión
Minuto a minuto
Misteriosa muerte de chilena en Nueva York: Familia lidera campaña y pide ayuda para repatriar cuerpo Debate Abierto: Así será el primer segmento del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión Senado aprobó el proyecto que sanciona con multa a quienes no asistan a votar Mensajes Finales: Este será el último segmento del Debate Presidencial 2025 que transmite Chilevisión Asesinan a hombre al interior de su auto en Peñalolén: Balacera ocurrió a metros de una feria
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 12:50

“Mi clínica es...”: Ignacia Michelson alzó la voz y desmintió que su centro de estética fuese clausurado

Distintos medios de prensa local habían informado de la clausura de una clínica estética en Antofagasta que lleva el mismo nombre que el centro de Ignacia Michelson, pero no se encuentran en el mismo lugar.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Ignacia Michelson contestó a una polémica en la que se vio envuelta este fin de semana y desmintió que su clínica estética fuese clausurada por la Seremi de Salud.

La situación comenzó este fin de semana cuando distintos medios de prensa local informaron que una clínica estética en Antofagasta había sido fiscalizada y posteriormente clausurada por usar productos sin registro, falta de autorizaciones y deficiencias sanitarias.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

Al respecto, señalaron que se trataba de "Elite Body", por lo que los usuarios en redes sociales criticaron a Michelson dado que ella cuenta con una clínica estética que lleva el mismo nombre.

La modelo fue consultada en su cuenta de Instagram por la veracidad de estos rumores y respondió: "Mi clínica es en La Dehesa, las otras son franquiciadas con otro dueño".

Finalmente, es importante destacar que la clínica clausurada en Antofagasta también cuenta con un logo distinto al centro estético de Ignacia Michelson.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

10/09/2025

Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Lo que debes saber

Será el primer cara a cara entre los ocho candidatos a la Presidencia de la República y lo podrás ver por Chilevisión y sus plataformas digitales.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Estos son todos los candidatos que estarán en el evento

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.

10/09/2025