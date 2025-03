Ignacia Michelson y la detención del papá de Marcianeke: “Yo veía muchas cosas” - Chilevisión

La exchica reality contó detalles de la relación del artista urbano, con quien tuvo un romance, y su círculo cercano luego de que se supiera el caso de su progenitor.

Ignacia Michelson se refirió a la detención del papá de Marcianeke en medio de un masivo operativo por tráfico de drogas en Talca, región del Maule.

La exchica reality, que tuvo un romance de cerca de un año con el artista urbano, entregó su opinión sobre lo ocurrido y dio detalles de la relación del artista y su progenitor.

“Hablemos las cosas como son... ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada”, lanzó en el programa Entérate de Youtube.

En ese sentido, declaró que “yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas”.

Por otra parte, la exjugadora de Gran Hermano aseguró que durante su tiempo junto a Marcianeke le advirtió advirtió de ciertas conductas, pero no fue escuchada.

“Yo le dije a Marcianeke que se alejara de toda esa gente, que lo manejara su mamá, que pusiera contador y que tuviera un abogado. Obviamente no me hizo caso, por eso no estoy con él”, contó.

“A mí me cae muy bien Marcianeke, así como con el cuento simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que ‘eres un guerrero’, si estás metido en cosas de droga y pistolas”, agregó Ignacia Michelson.

Marcianeke envió mensaje a su padre

Durante la mañana del viernes se realizó un masivo operativo de drogas en la ciudad de Talca, en el que resultó detenido José Muñoz, padre Marcianeke.

Según indicaron las policías, la banda operaba en el barrio norte de la ciudad con puntos de ventas y acopio de droga, y se logró intervenir cinco domicilios, donde aparte de Muñoz otra persona también resultó detenida.

Tras la detención de su padre, el artista urbano usó sus redes sociales para enviar un menseje: "Fuerza, papito, saldrás de ésta, tranquilo no más. Apretaron, pero eres un guerrero. Te amo".