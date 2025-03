Ignacia Michelson reflexiona tras impactante cambio de look: “Esperé como 7 años” - Chilevisión

La ex chica reality tomó la gran decisión de un cambio en su estilo con su cabello natural, sin embargo, fue un complejo trabajo, ya que sufre de alopecia.

La modelo e influencer, Ignacia Michelson, mostró recientemente en sus redes sociales un impactante cambio de look, con el cual le dijo adiós a su característico cabello largo.

En esta ocasión, la ex chica reality se mantuvo en el color castaño, pero se decidió por una melena corta con su pelo natural, sin ocupar extensiones como se le ve normalmente.

Ignacia Michelson comparte emotivo mensaje tras cambio de look

En conversación con Página 7, la DJ confesó cuan difícil fue para ella obtener este nuevo estilo, ya que sufre de alopecia, tema al que se ha referido en múltiples ocasiones en su cuenta de Instagram.

"Me costó demasiado que me creciera porque yo no tenía nada de pelo, tengo alopecia, como ya saben", expresó, añadiendo que "fue bacán verme el pelo y me atreví a usarlo corto. En verdad me gusta mucho más que largo, y esperé como 7 años".

Sin embargo, la modelo explicó que puede seguir usando sus extensiones, pero intentará dejarlas por un tiempo, todo en favor de la calidad de su cabello natural.

"Agradecida de las extensiones toda mi vida, porque, si no, me hubiesen visto sin pelito", comentó, para cerrar con un mensaje a sus seguidores: "Atrévanse a hacer cosas, porque tal vez están perdiendo tiempo de su vida por no atreverse".