“Decepción” y “nefastos”: Jorge y Cony se unen para desmentir supuesta información de Ignacia Michelson - Chilevisión

Constanza Capelli y Jorge Aldoney lanzaron dardos contra su excompañera de Gran Hermano, quien reveló un supuesto episodio entre ambos.

Constanza Capelli y Jorge Aldoney se enfrascaron recientemente en un duro intercambio con su excompañera de Gran Hermano Chile, Ignacia Michelson.

Todo esto a raíz de declaraciones de la modelo e influencer, quien en diálogo con Entérate TV, dijo que "unos amigos estuvieron en una fiesta me contaron que había un coqueteo entre Jorge y Cony, pero que fue de Jorge hacia Cony".

A través de redes sociales, tanto Capelli como Aldoney desmintieron la información que circulaba y lanzaron dardos contra Michelson. La primera en hablar fue la ganadora del reality que todos protagonizaron.

En un video, la panelista de Plan Perfecto se manifestó y dijo que "quería ahondar lo que se está comentando y solo para bajarlo para terminar con las especulaciones. No, con Jorge somos amigos".

"Entiendo el interés de estos micro espacios donde se habla de cahuines, pero lo quiero desmentir. No se genera nada positivo, no es verdad. Nosotros somos amigos", zanjó.

Pero eso no fue todo. La bailarina no escondió su decepción con Michelson al revelar el supuesto episodio y le mandó un recado: "Me genera decepción que hablen de mí, personas en las que confiaba. Aparento ser fuerte, pero también soy sensible y algunas cosas me afectan".

En separado, pero planteando casi los mismos reparos, Jorge Aldoney también desechó la supuesta información, a las que tildó de "completas mentiras".

"Estoy aburrido de decir que no estoy ni he estado con nadie en todo este tiempo... Ignacia al menos debió tener la decencia de preguntarme si eso era cierto... Nefastos los dos", disparó, apuntando también contra Danilo 21.