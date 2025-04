“Tengo los pelos parados”: La emoción de influencers que desfilaron con Shakira en Chile - Chilevisión

La colombiana sorprendió a su público chileno subiendo a un grupo de seguidores a caminar con ella por el escenario, entre ellos se encontraban algunos conocidos rostros de redes sociales.

A más de un mes de la polémica cancelación de su shows en el Estadio Nacional por problemas técnicos, Shakira cumplió su promesa de regresar y presentarse en territorio nacional con el “Las Mujeres No Lloran World Tour”.

Con sus conciertos reprogramados para el 4, 5 y 7 de abril, la artista colombiana deslumbró a sus fanáticos en el escenario, el cual fue reubicado en el sector del Parque Estadio Nacional.

MÁS DE SHAKIRA

Uno de los hitos más compartidos en redes sociales de su presentación del lunes fue el momento conocido por sus fanáticos como "Camina con la Loba", instancia en que la cantante desfila por el escenario con un grupo de 100 seguidores.

Los influencers que desfilaron junto a Shakira

Al igual que como ocurrió en su presentación en Ciudad de México, en su presentación en Chile Shakira subió a reconocidos influencers para desfilar junto a ella en el escenario.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El momento fue documentado por varios de los rostros en sus redes sociales, quienes compartieron el proceso tras bambalinas de cómo llegaron a caminar junto a la Loba.

Entre gritos, luces y cámaras, algunos de los rostros que caminaron junto a la cantante fueron Montserrat Góngora (@soylam11), Ignacia Hernández (@ignaciaa_antonia), Marcelo Alcázar, (@elmarceloalcazar), Camila Woldarsky (@labusquilla) y actriz y ex chica reality, Eliana Albasetti (@elialbasetti)

El desfile junto a la Loba

La influencer Montserrat Góngora compartió un video de la experiencia en sus redes sociales, donde contó que hace años es fanática de la cantante.

Según explicó, una de las productoras del evento la escogió para desfilar al lado de Shakira.

“Estoy en shock. Tengo los pelos parados en todo el cuerpo. Me tocó las manos y después me abrazó”, dijo tras bajar del escenario.

“Fue increíble, a veces la vida es demasiado rara, la cosas más increíble que me ha pasado en mi vida es esto”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Montse Góngora (@soylam11)

Otro de los que estuvo delante durante el desfile fue Marcelo Alcazar. En el video que compartió en su Instagram, comenta que la cantante le dio la mano antes de subir al escenario.

“Yo estaba en un momento muy feliz porque no podía creer que tenía a Shakira delante mío. Creo que esta mano no me la voy a lavar nunca”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Alcázar (@elmarceloalcazar)