“Eliminar esa figura no fue relevante”: Diputada Cicardini criticó dichos de Karamanos por Primera Dama - Chilevisión

La parlamentaria socialista apuntó contra la socióloga y sostuvo que "si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo?". Además, afirmó que María Pía Adriasola estaría en su derecho de restablecer el puesto.

La diputada del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, respondió a las críticas de Irina Karamanos hacia la esposa del presidente electo José Antonio Kast, María Pia Adriasola, por el eventual restablecimiento de la figura de la primera dama.

Fue a través de la red social X donde la legisladora comenzó replicando que "si una mujer no quiere ser Primera Dama está bien", sin embargo, reflexionó que "eso no significa que nadie pueda hacerlo".

Cicardini continuó y complementó sus dichos con una nueva premisa: "Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas".

"Si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo?", preguntó, para luego invitar a poner el foco en otros temas. "Guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes", manifestó.

Si una mujer no quiere ser Primera Dama, está bien. Pero eso no significa que nadie pueda hacerlo.

Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile.

Los símbolos importan cuando sirven a las personas.

Si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por… — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) December 24, 2025

La reflexión de Karamanos sobre María Pía Adriasola

Fue la mañana de este miércoles cuando Irina Karamanos, expareja del presidente Gabriel Boric, volvió a acaparar titulares al asegurar que Adriasola enfrentaba "un dilema" al elegir entre "salvar la austeridad" o "salvar una tradición".

Para la socióloga, el rol de Primera Dama hace "retroceder los relojes" y "llena el 'vacío' dejado por reinados".

"Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea", cerró.