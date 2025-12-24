“Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reaparece y cuestiona regreso del rol de primera dama - Chilevisión

La socióloga frenteamplista reflexionó sobre el eventual retorno del cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

La socióloga y expareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, volvió al escenario público deslizando una crítica al posible retorno del rol de primera dama durante el futuro gobierno de José Antonio Kast.

No son pocas las señales que desde el círculo del presidente electo apuntan a que el cargo —formalmente eliminado desde marzo de 2022— volvería para ser utilizado por María Pía Adriasola.

A través de su cuenta de X, la socióloga compartió una reflexión sobre el tema, haciendo referencia además a cómo se condice con el anuncio de Kast de vivir en La Moneda.

Karamanos escribió: "Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que —retrocediendo el reloj— llena el 'vacío' dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio".

"Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea", concluyó.

Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el “vacío” dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. — Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) December 24, 2025

Cargo de primera dama

Una resolución de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, con fecha del 30 de marzo, cambió el cargo de primera dama por el "gabinete Irina Karamanos", lo que suscitó una polémica en ese entonces.

Fue tras ello que el Gobierno acusó un "error administrativo" en el nombramiento y dejó sin efecto la resolución, en un nuevo paso hacia la transformación del puesto a la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República.