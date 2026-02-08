¿Seguirá sus pasos? Nieta de Sebastián Piñera reconoce tener “un gusto grande por la política” - Chilevisión

"Nadie sabe lo que el futuro nos depara", dijo Esperanza Rossel Piñera, hija de Magdalena Piñera Morel, quien recordó a su abuelo y fallecido mandatario con emotivas palabras.

A dos años de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, una de sus nietas, Esperanza Rossel Piñera, recordó a su abuelo, contó cómo la familia ha sobrellevado su muerte y afirmó que siente interés por la política.

La joven de 18 años, hija de Magdalena Piñera Morel y futura estudiante de ingeniería civil, conversó con LUN y tuvo emotivas palabras para rememorar a su familiar, quien recientemente fue homenajeado en el Lago Ranco.

"Lo echo de menos, tengo la suerte de haber tenido un abuelo excepcional", rememoró de entrada.

Para ella, Sebastián Piñera jugó un papel fundamental en la familia y sigue siendo una figura importante: "Pienso en él todos los días. Lo tengo presente en todo lo que hago y siempre nos acordamos de él en nuestras reuniones familiares".

¿Futuro en la política? Esto dijo la nieta de Sebastián Piñera

El nombre de Esperanza Rossel se hizo conocido durante el funeral de Estado de su abuelo, en febrero de 2024.

Allí, le tocó ser uno de los dos nietos que le dedicó palabras en la Catedral Metropolitana de Santiago. Tras eso, optó por mantener un bajo perfil y son pocos los registros de ella en redes sociales.

Pese a que tenía apenas tres años cuando su abuelo asumió su primer periodo en La Moneda -en marzo de 2010-, dice que con los años ha ido entendiendo más decisiones y su importancia en el mundo político, algo que dice atraerle.

"Me sorprendo aún por todo lo que logró e hizo por Chile. (...) Ahora, más grande, entiendo mucho más todo lo que hizo en educación, salud, empleo, etcétera", expresó.

Al ser consultada por si le gustaría seguir una carrera como su abuelo ligada a la política, Rossel Piñera insistió en que "no me precipitaría a nada, pero sin duda tengo un gusto grande por la política, el trabajo en la fundación y el futuro de Chile. En mi casa se hablaba mucho de política; a todos nos gusta discutir con mucha pasión".

No obstante ese interés, también es enfática en decir que se enfocará en su carrera de ingeniería: "La verdad, ahora tengo planeado concentrarme en mis estudios y poder desarrollarme en la universidad, pero nadie sabe lo que el futuro nos depara".