 Elizalde defiende trabajo del gobierno en reconstrucción: Destaca “mayor celeridad que en anteriores catástrofes” - Chilevisión
Minuto a minuto
Registran violento asalto armado en outlet de Santiago: es el segundo del día Interno mató a su compañero y habría practicado canibalismo con su cuerpo: Gendarmería investiga causas Incendio forestal afecta al Parque de los Reyes en Santiago: Ocho compañías de bomberos en el lugar Conmoción por muerte de joven futbolista voluntario en zonas de incendio: Investigan posible virus Hanta “Hoy estaría de cumpleaños...”: Hermana de Krishna Aguilera compartió emotivo mensaje y registros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/02/2026 11:59

Elizalde defiende trabajo del gobierno en reconstrucción: Destaca “mayor celeridad que en anteriores catástrofes”

El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a las críticas hacia el gobierno por la reconstruccion en el sur del país. "Se ha actuado con mayor celeridad que en catástrofes anteriores", sostuvo la autoridad, detallando que con la ficha FIBE han entregado el bono de recuperación a más de 4 mil familias. Además, señaló, trabajan en un bono de acogida mientras se instalan viviendas de emergencia o se hace uso del Bolsillo Inteligente de Autoconstrucción Asistida. Además, destacó que se resolvió la primera etapa de levantar los escombros de más grueso calibre y ahora es el turno de los municipios.

Lo más visto

“Mamá, no se abre”: Cámara registra el angustioso momento en que sismo sacudió al norte del país

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una familia comienza a percibir el sismo de 5,8 que sacudió a la región de Tarapacá, la tarde de este domingo.

08/02/2026

No es su hija: La divertida revelación de Emilia Dides y Sammis Reyes que sorprendió a seguidores

La decisión de tener un cuarto integrante en la familia trajo diversas reacciones en redes sociales, tanto positivas como negativas.

08/02/2026

“Ahora va a confesar”: El audio clave que condenó al jinete por femicidio en San Vicente de Tagua Tagua

Gracias a la conversación entre familiares del autor del crimen, se logró dar finalmente con el cuerpo de la joven.

08/02/2026

¿Seguirá sus pasos? Nieta de Sebastián Piñera reconoce tener “un gusto grande por la política”

"Nadie sabe lo que el futuro nos depara", dijo Esperanza Rossel Piñera, hija de Magdalena Piñera Morel, quien recordó a su abuelo y fallecido mandatario con emotivas palabras.

08/02/2026
Publicidad