Elizalde defiende trabajo del gobierno en reconstrucción: Destaca “mayor celeridad que en anteriores catástrofes” - Chilevisión

El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a las críticas hacia el gobierno por la reconstruccion en el sur del país. "Se ha actuado con mayor celeridad que en catástrofes anteriores", sostuvo la autoridad, detallando que con la ficha FIBE han entregado el bono de recuperación a más de 4 mil familias. Además, señaló, trabajan en un bono de acogida mientras se instalan viviendas de emergencia o se hace uso del Bolsillo Inteligente de Autoconstrucción Asistida. Además, destacó que se resolvió la primera etapa de levantar los escombros de más grueso calibre y ahora es el turno de los municipios.