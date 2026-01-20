Bono de recuperación de hasta $1.500.000: Gobierno anuncia ayuda para damnificados en Biobío y Ñuble - Chilevisión

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio a conocer esta ayuda económica a las familias afectadas tras un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Este martes, el gobierno anunció la entrega de un bono para los damnificados por los incendios forestales que han afectado a las regiones de Biobío y Ñuble.

Esta ayuda económica a las familias afectadas la dio a conocer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Primero Elizalde destacó el esfuerzo que se está haciendo con el objeto de llegar a las ayudas correspondientes a todos los afectados por la catástrofe.

"En ese contexto, ha sesionado el comité de ayudas tempranas y se ha resuelto avanzar, en primer lugar, en la entrega del bono de recuperación, que va a tener dos tramos: $1.500.000 para la afectación alta, y $750.000 para la afectación media", indicó.

Además, el ministro del Interior agregó: "Para acceder a este beneficio, es requisito contar con la Ficha Básica de Emergencia, conocida como FIBE, y se realiza a través de un depósito único en la cuenta RUT del jefe de hogar. También puede ser cobrado de manera presencial en las sucursales del Banco Estado. Esta es una primera ayuda que vamos a empezar a pagar esta semana".

Elizalde también comentó que en el caso que haya personas que no cuenten con la ficha FIBE, se están desplegando los equipos tanto de los municipios como el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) con el objeto de que se pueda cumplir con este requisito.