AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Retiro en la región del Maule por incendio forestal - Chilevisión

La entidad estatal llamó a evacuar cuatro sectores de la comuna de Retiro por incendio forestal.

Este martes por la tarde, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) solicitó evacuar por incendio forestal sectores de la comuna de Retiro en la región del Maule.

Los sectores que la población debe abandonar son Los Maitenes 1, Los Maitenes 2, Las Frutillas 1 y Las Frutillas 2, donde se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", indicó Senapred.

Además, la entitdad estatal señaló que durante la evacuación, no se debe olvider considerar a tus mascotas y sus necesidades.