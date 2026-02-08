Muere persona ahogada en Caleta Abarca: Fuerte oleaje lo arrastró y no lograron reanimarlo - Chilevisión

La tarde de este sábado se registró el fatal ahogamiento de una persona en Caleta Abarca, en Viña del Mar, región de Valparaíso.

La víctima se encontraba junto a otras personas en el sector de roqueríos del balneario, momento en que el fuerte oleaje lo arrastró hacia el mar.

Una vez que bañistas lo hallaron, la persona fue retirada del agua y arrastrada hasta la orilla. Allí, un salvavidas le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pese a los intentos, ya se encontraba fallecida. De manera preliminar, se habla de que la víctima corresponde a una persona adulta de sexo masculino.

Ante este hecho, la Armada reiteró el llamado a preferir playas habilitadas, respetar indicaciones de salvavidas y evitar el ingreso al mar en zonas no aptas.