VIDEO | Desolador panorama: Así quedó la Vega Central tras voraz incendio que afectó a 70 locales - Chilevisión

Cuatro pasillos de la Vega Central de Santiago fueron completamente consumidos por las llamas tras un incendio que empezó durante la madrugada de este domingo. Con 70 locales comerciales afectados, una parte del icónico mercado se encuentra cerrada, a la espera de sacar los escombros para dimensionar el daño. Sin embargo, ya se puede ver que los puestos destruidos, parte del techo se vino abajo y lo que no consumió el fuego, salió perjudicado con el agua. Revisa a continuación cómo quedó el recinto.