“Es el calco de su papá”: Idéntico parecido de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia sorprende en redes - Chilevisión

Muchos usuarios reconocieron el gran parecido que hay entre padre e hija, pese a su corta edad.

Benjamín Vicuña enterneció las redes sociales al compartir una serie de fotografías de su hija menor junto a China Suárez, Magnolia, quien acaba de cumplir 8 años.

Con un emotivo texto, el actor chileno se llenó de comentarios halagando a la niña y lo feliz que esta se ve junto a su padre.

El tierno mensaje de Benja Vicuña a su hija menor

"El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos", escribió Vicuña.

Fotografías con sus hermanos y de paseo con su padre acompañaron el mensaje. "Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez", añadió.

"Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno", cerró el actor.

Esta publicación acumuló más de 1.500 comentarios, pese a que Benjamín los limitara. "Magnolia es la versión femenina de Benja", "qué niña más hermosa, parece un ángel" y "la niña es el calco de su padre", indicaron algunas personas.