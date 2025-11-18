Benjamín Vicuña arremete contra China Suárez tras polémicos dichos: “Me parece triste” - Chilevisión

"No entiendo por qué se habló de intimidad. Estuvimos seis años, con dos hijas hermosos y mucho amor", aseguró el actor en una entrevista con un medio trasandino.

Benjamín Vicuña no dejó pasar los recientes dichos de su expareja China Suárez y respondió sin filtros a sus declaraciones sobre la relación que ambos tuvieron.

La actriz argentina reveló en una entrevista con el programa Otro Día Perdido que estuvo a punto de casarse con Vicuña hace algunos años, aunque la ceremonia nunca llegó a concretarse.

Ante esto, el actor decidió dar su versión en el programa trasandino SQP, donde se mostró evidentemente molesto por las afirmaciones de Suárez.

"No entiendo por qué se habló de intimidad. Estuvimos seis años, con dos hijas hermosos y mucho amor. Son cosas que tienen que ver con la pareja, no sé por qué del otro lado se insiste sobre lo mismo. No entiendo el otro lado (China), me parece triste", aseguró Vicuña.

Sobre la sensación que tenía la intérprete en los últimos años de convivencia, el actor indicó: "Si fue así me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento, pero, la verdad, es súper triste".

Con respecto a qué le parecen las declaraciones de Suárez, el intérprete reveló: "Me da pudor, sobre todo por mis hijos. Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Todo esto me parece muy raro, muy patético. Se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto".

"Esperar que esto termine, ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador, cerrar el capítulo por el bien de todos y no entiendo. Más que dolor es no entender", continuó.

El actor sentenció que: "Puedo llenar de (medidas) cautelares, pero no lo hago. ¿Sabes por qué no lo hago?, porque pienso en la buena fe de las personas y en el criterio. Vamos a ver hasta dónde se aguanta".