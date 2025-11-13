 "Es más fuerte que él llorar en cámara": China Suárez arremetió contra Benjamín Vicuña tras entrevista - Chilevisión
13/11/2025 15:43

"Es más fuerte que él llorar en cámara": China Suárez arremetió contra Benjamín Vicuña tras entrevista

La actriz volvió a Argentina donde su abogado y el de Benjamín Vicuña se reunirán para definir temas legales respecto del cuidado de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Publicado por CHV Noticias

La China Suárez arremetió nuevamente contra Benjamín Vicuña a través de redes sociales, previo a un encuentro entre sus abogados para resolver temas legales sobre sus hijos, Magnolia (7) y Amancio (4).

La actriz comentó una publicación hecha por una página de fans en apoyo a su relación con Mauro Icardi que señala: "Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras, pongan la pava, que mañana es el día de Benjamín Vicuña y China Suárez, acuerdo y encuentro entre abogados".

¿Qué dijo la China Suárez?

En ese contexto, el usuario escribió: "Solo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones el padre del baño, le ponga no filtrar más nada a la prensa".

Al respecto, la actriz contestó: "De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos, pero es más fuerte que él llorar en cámara".

Suárez tenía pactada una entrevista con el programa argentino "Antes que Nadie", pero fue cancelada y diversos medios trasandinos aseguraron que la decisión se basaba en diversas exigencias de la China Suárez que generaron que múltiples panelistas rechazaran entrevistarla.

Al respecto, la misma cuenta de fans escribió: "Yanina Latorre, diciendo que desde Luzu TV una condición es que la entreviste Nicolás Occhiato y no cruzarse a Ángela (...) espero que mañana hablen quién es el que le da la data a la señora y permiten tanto hostigamiento".

Por su parte, Suárez zanjó la polémica y concluyó: "Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming".

Finalmente, los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez se quedarán en Argentina hasta el 30 de noviembre, para que puedan celebrar juntos el cumpleaños del actor y los abogados mediarán respecto del tiempo que pasarán en Turquía y el país trasandino durante las fiestas de fin de año.

Revisa las publicaciones de X:

