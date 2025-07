“Saben quién es su papá”: Benjamín Vicuña rompe el silencio tras polémica con "China" Suárez y aclara importante diálogo - Chilevisión

El actor chileno conversó con Primer Plano tras la pugna que protagoniza junto a expareja María Eugenia Suárez.

Un equipo de Primer Plano viajó hasta Buenos Aires, Argentina, para conocer las impresiones de Benjamín Vicuña sobre la polémica que se desató tras las acusaciones públicas de María Eugenia "China" Suárez, su expareja.

Cabe señalar que la actriz publicó un extenso mensaje en redes sociales acusando a Vicuña de ser un mal padre de los dos hijos que tiene en común. Además, afirmó que el chileno le fue infiel mientras estaba embarazada.

Todo esto ocurrió ad portas que la "China" viajara a Turquía junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, y luego de que Vicuña negara el permiso para el viaje de los menores.

Benjamín Vicuña conversó en exclusiva con Primer Plano

Primer Plano conversó en exclusiva con Benjamín Vicuña en Buenos Aires, donde el actor amablemente afirmó: "Yo he estado en un lugar que no está bueno, ya que no se está hablando de mi trabajo".

"No tengo mucho más que decir, yo los entiendo a ustedes, están acá, vinieron desde Chile, por eso me quise detener acá unos segundos. Siempre agradezco el cariño, pero son momentos raros y difíciles", manifestó.

Por último, se le preguntó por sus hijos mayores que tiene con "Pampita", que por sus edades ya se dan cuenta y se enteran de la situación. "Lo importante es tener diálogo, conversar con ellos y saben quién es su papá", señaló.