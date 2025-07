China Suárez filtró audios de Benjamín Vicuña y él denunció impedimento para ver a sus hijos - Chilevisión

El conflicto que enfrenta a China Suárez y Benjamín Vicuña por el cuidado de sus hijos sumó un nuevo capítulo.

La expareja ha estado en la polémica durante varias días, debido a un viaje de ella a Turquía para acompañar a su actual pareja, Mauro Icardi, en la pretemporada del Galatasaray.

En las últimas horas la actriz sumó nuevos antecedentes tras filtrar audios luego de que surguiera la información sobre que el chileno fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto con sus hijos.

China Suárez filtró audios de Vicuña

China Suárez viajó a Turquía para acompañar al futbolista en su reincorporación al club de futbol al que pertenece, pero no pudo ir con sus hijos menores debido a que Benjamín Vicuña revocó el permiso para salir del país y desató una serie de fuertes posteos de la artista.

Pero el problema no quedó ahí, ya que la cantante también habría decidido impedir el contancto de los menores con su padre, a pesar de que estaba previamente acordado en la justicia argentina.

Así lo detalló en su cuenta de Instagram Ángel de Brito, conductor del programa de farándula LAM, quien aseguró que el miércoles el chileno no fue atendido cuando fue a buscar a sus hijos y estuvo 9 horas sin saber de ellos.

“Se pudrió todo. Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de la China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos… hoy le tocaba tenerlos y fue imposible”, aseguró.

Incliuso detalló que “su exsuegra (por la mamá de Eugenia) lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta. Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlo a la casa. Nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto, hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños”.

Arremetida de la China Suárez

Tras la información que circuló en los medios de espectáculos argentinos, Suárez volvió a su Instagram para desclasificar más detalles sobre el conflicto.

“Odio hacer esto pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente, con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?", señaló.

El mensaje lo acompañó de una captura de chat donde se escucha un audio de Benjamín Vicuña donde habla de los menores.

"Estoy con los chicos todavía acá y la verdad es que están con más niños, están felices, así que nada, yo creo que se van a dormir acá. A no ser que me digas... me parece medio ridículo llevarlos a las 11 de la noche para allá para después retirarlos mañana a la hora que me dijo, a la 9 de la mañana, así que yo creo que se van a quedar acá. Bueno", dice el audio.