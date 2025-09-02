Benjamín Vicuña tomó importante medida para proteger a sus hijos con China Suárez - Chilevisión

El actor se refirió a los cuestionamientos que lanzó su expareja en redes sociales, donde lo acusó de faltar a su rol como padre y reveló la decisión que tomó por el bienestar de sus hijos menores.

Tras el mediático enfentamiento que protagonizó Benjamín Vicuña con China Suárez por el futuro de sus hijos, el actor tomó una importante medida.

El intérprete reflexionó sobre su relación la madre de Magnolia y Amancio, luego de que estos no pudieran viajar junto a ella a Turquía, país donde se trasladó para acompañar a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

“Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando a lo que confío y creo de corazón, que es el entendimiento entre los adultos, por el bien de los niños”, aseguró en entrevista con la Revista Velvet.

En relación a la motivación de su expareja para dejar al descubierto los detalles de su relación, señaló que “cuando son situaciones dolorosas, es muy difícil entender el por qué; pero bueno, seguramente tendrá un sentido”.

En ese sentido, también reveló lo que más le dolió de que se expusiera su conflicto con China Suárez y lamentó “que insinuara cosas que no son ciertas; pero sobre todo, que se cuestionara mi rol de padre”.

El origen del conflicto entre Vicuña y China Suárez

El escándalo se desató en julio pasado, cuando China Suárez estalló en sus redes sociales en contra del chileno, luego de que este negara el permiso para que Magnolia y Amancio viajaran a Turquía.

En esa ocasión la actriz hizo su descargo en un extenso texto titulado “El papá del año” en el que cuestionó el rol de Vicuña como padre, aseguró que le había sido infiel estando embarazada y dio a entender que tenía problemas de adicción.

“Quién no habla con la prensa porque 'no es mediático' pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos, siempre mientras él se iba 'de gira'”, apuntó en parte de su relato.