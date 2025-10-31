“Un problema grave”: Benjamín Vicuña revela estado del conflicto con China Suárez por sus hijos - Chilevisión

“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días", confesó Benjamín Vicuña en Podemos Hablar, quien además reveló que no existe una relación fluida con China Suárez.

Este viernes Benjamín Vicuña estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde abordará el conflicto que mantiene con China Suárez por el lugar de residencia de sus hijos en común.

La dupla de actores son padres de Magnolia (7) y Amancio (5), quienes actualmente se encuentran viviendo en Turquía, donde China Suárez vive junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña?

"No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir. No es el ideal, pero bueno, lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal que luego va a volver todo a la normalidad", confesó Vicuña en conversación con Diana Bolocco.

En esa misma línea, explicó que encuentra injusta la situación que atraviesa: "Pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado".

"Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono", reveló el actor.

Por otro lado, Benjamín se sinceró sobre lo que respecta a estar lejos de sus hijos: "Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica".

Respecto de su relación con China Suárez, Vicuña admitió que "no tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven... no es que tienes un problemita, es un problema grave".

"Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina", añadió el actor.

Finalmente, Benjamín comentó que el próximo 29 de noviembre podrá celebrar su cumpleaños junto a sus dos hijos pequeños, Magnolia y Amancio.