 “Un problema grave”: Benjamín Vicuña revela estado del conflicto con China Suárez por sus hijos - Chilevisión
Minuto a minuto
“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar “Así te voy a recordar”: Hermana de Krishna Aguilera vivió sensible suceso durante el velorio La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria “Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/10/2025 10:46

“Un problema grave”: Benjamín Vicuña revela estado del conflicto con China Suárez por sus hijos

“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días", confesó Benjamín Vicuña en Podemos Hablar, quien además reveló que no existe una relación fluida con China Suárez.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes Benjamín Vicuña estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde abordará el conflicto que mantiene con China Suárez por el lugar de residencia de sus hijos en común.

La dupla de actores son padres de Magnolia (7) y Amancio (5), quienes actualmente se encuentran viviendo en Turquía, donde China Suárez vive junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña?

"No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir. No es el ideal, pero bueno, lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal que luego va a volver todo a la normalidad", confesó Vicuña en conversación con Diana Bolocco.

En esa misma línea, explicó que encuentra injusta la situación que atraviesa: "Pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado".

"Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. La verdad no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono", reveló el actor.

Por otro lado, Benjamín se sinceró sobre lo que respecta a estar lejos de sus hijos: "Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica".

Respecto de su relación con China Suárez, Vicuña admitió que "no tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven... no es que tienes un problemita, es un problema grave".

"Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina", añadió el actor.

Finalmente, Benjamín comentó que el próximo 29 de noviembre podrá celebrar su cumpleaños junto a sus dos hijos pequeños, Magnolia y Amancio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

Lo último

Lo más visto

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

31/10/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

31/10/2025

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

31/10/2025