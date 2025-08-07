 ¿Volvieron? Pampita reacciona y aclara los rumores de reconciliación con Benjamín Vicuña - Chilevisión
07/08/2025 17:56

¿Volvieron? Pampita reacciona y aclara los rumores de reconciliación con Benjamín Vicuña

Dos fueron los hechos que hicieron que la prensa trasandina vinculara nuevamente a la modelo y al actor. Ahora ella zanjó todo en una entrevista.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Pampita reaccionó y aclaró de manera definitiva los rumores que aseguraban que hubo una reconciliación con Benjamín Vicuña

Nuevamente, la actriz fue vinculada sentimentalmente con el chileno por dos motivos. El primero, un 'like' en redes sociales sobre un comentario que exigía el retorno de la expareja.

El segundo, porque el actor fue visto en el cumpleaños de una de las hijas que Pampita tuvo con el empresario Roberto García Moritán. 

Pampita aclara rumores de reconciliación con Benjamín Vicuña

En conversación con medios trasandinos, Pampita se mostró incómoda por la situación y descartó tajantemente haber regresado con Vicuña.

"Me parece una falta de respeto porque él tiene su pareja, que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija", contestó de entrada, visiblemente molesta.

Según detalló Ardohain, la explicación real detrás de esto es porque entre familias existe una buena relación.

"Él va a seguir viniendo, esté soltero o no, porque mis hijos quieren mucho a los suyos, se adoran entre sí, así que están siempre invitados", replicó.

Luego, añadió que "nosotros no vivimos con prejuicios sobre juntarnos en eventos familiares. En la fiesta, además, estaba Benjamín con su novia, los hijos de todos. ¡Como siempre! Para nosotros es algo súper normal. ¡Y ojalá para ustedes también algún día lo sea!".

¿Y sobre el 'like'? Pampita explicó que fue casual: "Lo estuve buscando, para borrarlo o lo que sea, y no lo encuentro. Tengo más de tres mil comentarios por día".

