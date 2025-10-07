¡Se la dejó botando! Luis Slimming descolocó a Benjamín Vicuña con ácida broma - Chilevisión

El actor visitó el programa del comediante, Entre Broma y Broma, donde fue "víctima" de su humor rápido cuando se refería a su próximo proyecto audiovisual.

El comediante Luis Slimming lanzó una ácida broma al actor Benjamín Vicuña durante una entrevista en su programa de YouTube, Entre Broma y Broma.

Todo ocurrió cuando Vicuña hablaba de sus actuales películas en cartelera y adelantó su próximo proyecto audiovisual.

“¿Cuál ha sido el personaje que te ha dejado más pa’ dentro, o te lo llevaste pa’ la casa?”, preguntó Slimming.

La broma de Luis Slimming a Benjamín Vicuña

El intérprete radicado en Argentina respondió: “Hay un personaje que hoy estoy haciendo, que me tiene muy contento, que es de una serie en Uruguay. Es un padre con cinco hijos, dos exs….”, alcanzó a decir.

En ese momento, Slimming, al notar similitudes con la propia historia de Vicuña, hizo gala de su humor rápido. "Ahh, es un documental”, dijo, desatando las risas en el estudio.

La broma descolocó a Benjamín, quien fingió una salida del set de grabación, mientras decía: "Puta no se puede. Y para qué me invitan a esta hue...".

Lejos de terminar con los chistes, Luis retomó la conversación diciendo "no se pierda el estreno del 'Rey del Ring... de cuatro perillas' en todos los cines", refiriéndose a la cinta Rey del Ring, donde Vicuña forma parte del elenco.

Revisa el momento acá: