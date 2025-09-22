 ¿Hay chance? La tajante respuesta de Benjamín Vicuña ante rumores de reconciliación con Pampita - Chilevisión
22/09/2025 13:11

¿Hay chance? La tajante respuesta de Benjamín Vicuña ante rumores de reconciliación con Pampita

A más de 10 años de su mediático quiebre, el actor chileno se sinceró sobre su actual relación con Carolina Ardohain. "Siempre tuvimos muy en claro el bienestar de los chicos", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Benjamín Vicuña habló sobre las posibilidades de retomar una relación con su expareja, Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, con quien tiene hijos en común.

"Me separé hace ya 10 años y supimos atravesar diferentes estadios de la relación y creo que siempre tuvimos muy en claro el bienestar de los chicos. Eso está, lo tenemos, y es fundamental", sinceró en entrevista con Infobae.

¿Reconciliación entre Benjamín Vicuña y Pampita?

Al ser consultado sobre las expectativas del público ante una posible reconciliación, el actor chileno respondió tajantemente que "no".

"Uno no se puede hacer cargo de esas repercusiones. Jamás pondría en juego lo real por un ruido externo. Lo real es que hay padres que trabajan por y para los hijos para tener un buen vínculo y bueno, a veces se puede, otras veces no. Con esto no hay ninguna bajada de línea", afirmó.

En ese sentido, Vicuña sostuvo que "sencillamente creo que es muy sano para los chicos poder tener ese contexto".

Asimismo, detalló que su vínculo con Pampita ha ido "madurando" con el paso de los años. "Sabemos que hoy por supuesto no hay ninguna chance de tener una posibilidad como pareja, pero sí tenemos una chance de seguir siendo familia y eso es muy importante", puntualizó.

Cabe mencionar que Benjamín y Carolina mantuvieron una relación por cerca de 10 años. Fruto de este romance nacieron sus cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

