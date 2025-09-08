 Benjamín Vicuña recordó a Blanca con inédito video a 13 años de su muerte: “Sigo escuchando el eco de tu risa” - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato Tragedia en Lampa tras nuevo turbazo: Delincuentes matan en su casa a joven y se llevan solo dos celulares Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones VIDEO | “Hay de todo en el edificio”: El registro que destapó agresión a inspectores en Estación Central “Ha sentido alivio”: Padre de víctima de torturas en Osorno habló por primera vez y relató cómo está su hijo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/09/2025 10:07

Benjamín Vicuña recordó a Blanca con inédito video a 13 años de su muerte: “Sigo escuchando el eco de tu risa”

El actor conmemoró un nuevo año de la partida de su hija mayor con Pampita y le dedicó un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram. También compartió un inédito video de su infancia.

Publicado por CHV Noticias

Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un sentido mensaje a través de sus redes sociales donde expresó su sentir por su partida. 

Este 8 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de la hija mayor que tuvo fruto de su relación con Pampita, por lo que el actor la recordó con un inédito video de su infancia en su cuenta de Instagram.

VER MÁS DE BENJAMÍN VICUÑAEstas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, reflexionó.

En su mensaje el intérprete sinceró que “el frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”.

A 13 años de la partida de Blanca, Vicuña reconoció que sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

“Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, cerró

La dedicatoria de Benjamín Vicuña a Blanca

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Más de un año...”: Coté López presentó a su nuevo galán y detalló primer encuentro

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.

07/09/2025

Mujeres pueden recibir $297 mil por hijo: Revisa requisitos y desde qué edad accedes al beneficio

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que fue creado para incrementar las pensiones de las mujeres que cumplan con los requisitos, por cada hijo vivo, incluso aquellos que son adoptados.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

07/09/2025