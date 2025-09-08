Benjamín Vicuña recordó a Blanca con inédito video a 13 años de su muerte: “Sigo escuchando el eco de tu risa” - Chilevisión

El actor conmemoró un nuevo año de la partida de su hija mayor con Pampita y le dedicó un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram. También compartió un inédito video de su infancia.

Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un sentido mensaje a través de sus redes sociales donde expresó su sentir por su partida.

Este 8 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de la hija mayor que tuvo fruto de su relación con Pampita, por lo que el actor la recordó con un inédito video de su infancia en su cuenta de Instagram.

"Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje", reflexionó.

En su mensaje el intérprete sinceró que “el frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”.

A 13 años de la partida de Blanca, Vicuña reconoció que “sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

“Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, cerró

La dedicatoria de Benjamín Vicuña a Blanca