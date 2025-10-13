“Qué suerte ser tu padre”: Benjamín Vicuña emocionó con mensaje de cumpleaños a su hijo Benicio - Chilevisión

"Te amo, hijo. Quiero hacerte feliz", escribió Benjamín, quien además compartió una serie de fotografías y videos inéditos del pequeño que cumplió 11 años de edad.

Este fin de semana, Benicio, hijo de Benjamín Vicuña, cumplió 11 años y su padre le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que enterneció a los internautas.

Benicio es fruto de la relación entre Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain. Nació en 2014 y es el menor de los cuatro hijos que tuvo la pareja, a quienes le sigue Beltrán (13), Bautista (17) y Blanca que murió en el año 2012 a los 6 años de edad.

El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña

"Niño noble, dulce y leal, el futuro es tuyo (...) Descubrí a tu lado un mundo creativo, un continente de emociones nuevas, lenguas extrañas y animales sin nombre", partió señalando Benjamín en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Todo empezó el 12 de octubre, tejió el azar y el amor. Un niño que me sorprende día a día, con una pregunta, con un recuerdo, con una mirada de las cosas de la vida que me inspira".

"Niño valiente y feliz, qué suerte ser tu padre y descubrir pedazos de mundos de pájaros ruidosos y peces furiosos. Amo caminar a tu lado, un paso atrás, pero siempre juntos.", agregó el actor que acompañó la publicación con una serie de fotografías y videos inéditos.

Además, Benjamín añadió: "Conocí contigo una parte de mí que me enorgullece. Conocí un alma antigua disfrazada de niño. Gracias por enseñarnos a ser felices, a disfrutar de la vida como solo tú puedes hacerlo. Te amo, hijo. Quiero hacerte feliz".

En la celebración estuvieron presentes los amigos de Benicio, familia, personas del círculo cercano y María Alberó, quien también asistió en representación de Iván Zamorano, dado que ambos son los padrinos del niño.

"Desde aquella ecografía supe que ibas a ser especial. Hoy cumples 11, Beni y me llena el corazón verte crecer. Te queremos, tus padrinos", cerró la modelo.

Revisa las publicaciones de Instagram:

