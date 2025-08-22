“Me lo contó él”: Wanda Nara filtró que China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi - Chilevisión

La modelo aseguró que el futbolista la llamó por teléfono para darle a conocer la noticia, sin embargo no entró en más detalles.

Nueva polémica en la farándula argentina. Wanda Nara aseguró en entrevista con un medio trasandino que China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi.

De acuerdo con la reconocida figura del otro lado de la cordillera, el delantero la habría llamado por teléfono para darle a conocer la noticia.

“Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”

Luego de sus palabras, que dejaron atónitos a los periodistas en el estudio, le consultaron si estaba aludiendo a un eventual embarazo de China.

“No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme”, afirmó.

"No sé si será verdad, quizás me mintieron"