“Me lo contó él”: Wanda Nara filtró que China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi - Chilevisión

 "Me lo contó él": Wanda Nara filtró que China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi
22/08/2025 09:58

“Me lo contó él”: Wanda Nara filtró que China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi

La modelo aseguró que el futbolista la llamó por teléfono para darle a conocer la noticia, sin embargo no entró en más detalles.

Publicado por CHV Noticias

Nueva polémica en la farándula argentina. Wanda Nara aseguró en entrevista con un medio trasandino que China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi.

De acuerdo con la reconocida figura del otro lado de la cordillera, el delantero la habría llamado por teléfono para darle a conocer la noticia.

“Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él

Luego de sus palabras, que dejaron atónitos a los periodistas en el estudio, le consultaron si estaba aludiendo a un eventual embarazo de China.

“No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme”, afirmó.

"No sé si será verdad, quizás me mintieron"

Al ser interrogada por el periodista Matías Vázquez respecto a quién la había contactado, y pese a la expectativa de que revelara un nombre, Wanda Nara optó por no entregar mayores detalles, aunque insinuó que podría tratarse de su ex pareja, Mauro Icardi.

"Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy en otro presente, no voy a hablar de ellos. Te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar de un montón de cosas. Me dijo que está intentando ser feliz y dejémoslo que busque esa felicidad”.

Finalmente, luego de una larga charla y con la intención de aclarar las especulaciones que rondaban en la prensa, la periodista Fernanda Iglesias le consultó de forma directa a Wanda Nara si China Suárez realmente estaba embarazada.

Ya lo veremos muy pronto, yo no voy a decir eso. Me llamaron para contarme un montón de cosas, entre otras... No sé si será verdad, quizás me mintieron. No me interesa. Pero yo no soy comunicadora de ellos, vayan a ver sus redes“, finalizó Wanda Nara.

