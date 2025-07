“Directo al infierno”: El críptico mensaje de Mauro Icardi tras descargo de China Suárez contra Vicuña - Chilevisión

La actual pareja de la argentina compartió una reflexión en sus historias de Instagram luego de que ella lanzara una serie de acusaciones respecto a la paternidad de su expareja, Benjamín Vicuña.

Mauro Icardi sorprendió en redes sociales con una enigmática publicación en medio de la polémica de su pareja, María Eugenia 'China' Suárez con Benjamín Vicuña.

Solo horas antes, la actriz argentina publicó un extenso mensaje en el que apodó al chileno de “papá del año” y lo acusó de haberle sido infiel cuando ella estaba embarazada de uno de sus hijos.

En ese contexto, la actual pareja de Suárez, el futbolista Mauro Icardi, escribió en su Instagram: “no todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El mensaje de Icardi

La argentina hizo una serie de graves acusaciones sobre la paternidad del actor chileno, y lo describió como "el hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”.

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño por sus adicciones", señaló en parte del mensaje.

De igual manera, hizo mención a Icardi en el texto: “El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En medio de la polémica, el futbolista publicó: “El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso... no todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno”.

“Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, sentenció en sus historias de Instagram.