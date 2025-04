“Pensaba que era un plan...”: Periodista asegura que China Suárez está embarazada de Mauro Icardi - Chilevisión

Todo comenzó con una polémica foto en bikini, donde los internautas aseguraron que la China Suárez estaba embarazada, por lo que un periodista argentino aseguró que la noticia es cierta.

Este viernes, el periodista Ángel de Brito aseguró que la China Suárez estaría embarazada del futbolista Mauro Icardi e incluso Wanda Nara reaccionó a la noticia.

Esto, luego de una publicación que la China hizo hace tres semanas y en dichas fotografías aparece abrazada a Mauro Icardi mientras utiliza un bikini, lo que despertó los rumores de un posible embarazo por las venas que se marcaban en su busto.

¿China Suárez está embarazada de Mauro Icardi?

Una semana después, Ángel de Brito reposteó un tweet que decía: "Estaré delirando si digo que los pechos de la China son de mujer embarazada?" y alimentó los rumores al responder: "Lo dijimos en 'Bondi Live' la semana pasada. Varias chicas lo observaron".

Sin embargo la confirmación llegó este viernes en el programa LAM, donde de Brito aseguró que "dejamos registrado que el embarazo está confirmado. Es acá en Argentina, los dos son muy famosos".

En esa misma línea, agregó que el anuncio se daría en un mes más y luego Pepe Ochoa complementó: "Hay hijos de por medio, y todo lo que una de esas famosas con quien se pelearon; sospechaba y pensaba que era un plan, sucede. Es todo un quilombo, de mes y medio está".

Además ambos aseguraron que Wanda Nara sabía la noticia, por lo que el programa Intrusos Argentina le preguntó directamente y ella contestó: "Ah, no tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación", cerró.

