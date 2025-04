Rompió el silencio: Benjamín Vicuña habló por rumoreado romance con Wanda Nara - Chilevisión

El actor chileno salió al paso de las declaraciones de panelistas de farándula argentina, quienes lo vincularon con la modelo.

Benjamín Vicuña salió al paso de los rumores que surgieron desde un panel de farándula argentina sobre un presunto romance con Wanda Nara.

El actor nacional descartó tajantemente esta nueva vinculación amorosa. “Son mentiras. No tengo ninguna relación con ella”, declaró en entrevista con El Trece de Argentina.

En la misma línea, precisó que “están mintiendo. A Ana la conozco, pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real. No es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”.

“Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo. No me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”, añadió el intérprete chileno, quien no ha ocultado su relación con Anita Espasandín.

Relacion familiar de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña también fue consultado por cómo está su ambiente familiar, luego de las controversias que se dieron a conocer una vez María Eugenia Suárez iniciara una relación con Mauro Icardi.

“Mi respuesta es exactamente la misma, y ustedes la saben”, expresó el nacional, quien agregó que “no van a encontrar otra cosa. Simplemente, decirte que las cosas se resuelven a puerta cerrada, en casa y con cierta intimidad para preservar a los chicos”.

Finalmente, sobre si China Suárez cuida a los hijos que tiene en común, respondió que “no sé, cada uno hace lo que puede”.

Todo comenzó cuando Ana Rosenfeld en el programa Puro Show sostuvo que “tienen relación Vicuña con Wanda. Hablan, y no es de ahora, sino de hace un tiempo”.

Junto a esto, señaló que “en el momento en el que las nenas estaban con Icardi, cuando también estaban ahí los chicos de Vicuña, Wanda quería conocer un poco más cómo se movía La China respecto al cuidado. Quería entender qué tipo de mamá era. Desde ahí hubo charlas diferentes entre ellos”.