 VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil VIDEO | Justicia condena a vecina por ruidos molestos de su perro y la obliga a tomar medidas VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/12/2025 14:19

VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall

A través de nuestro Cazanoticias se reportó una violenta riña entre dos conductores al interior de un centro comercial en Maipú en los días previos a la celebración de Navidad. Según indicó el informante, todos estaban haciendo una fila para salir del recinto y estuvieron ahí durante aproximadamente una hora, cuando uno de ellos se saltó la fila. El actuar generó la molestia de otro conductor que bajó del vehículo y comenzó a golpear el parabrisas de la persona en cuestión. Esta última descendió y comenzó una pelea a golpes durante casi 5 minutos, por lo que otros conductores intervinieron para calmar la situación.

Lo más visto

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025
Publicidad