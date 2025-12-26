VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall - Chilevisión

A través de nuestro Cazanoticias se reportó una violenta riña entre dos conductores al interior de un centro comercial en Maipú en los días previos a la celebración de Navidad. Según indicó el informante, todos estaban haciendo una fila para salir del recinto y estuvieron ahí durante aproximadamente una hora, cuando uno de ellos se saltó la fila. El actuar generó la molestia de otro conductor que bajó del vehículo y comenzó a golpear el parabrisas de la persona en cuestión. Esta última descendió y comenzó una pelea a golpes durante casi 5 minutos, por lo que otros conductores intervinieron para calmar la situación.