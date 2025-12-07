 Joven de 21 años muere apuñalado durante riña por ruidos molestos en Colina - Chilevisión
Sismo sacudió a la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro Subprefecto de la PDI muere en grave choque en Villa Alemana: Su hijo de 4 años está grave Elecciones 2025: Estas son las estrategias que preparan Jara y Kast para los últimos días de campaña Ejército informa muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca
07/12/2025 08:55

Joven de 21 años muere apuñalado durante riña por ruidos molestos en Colina

Luego de la muerte de la víctima, familiares intentaron agredir al presunto agresor y quemaron un vehículo en el exterior de su domicilio, mientras Carabineros investiga las causas y antecedentes del conflicto.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo, un joven de 21 años murió tras ser apuñalado en medio de una riña entre vecinos en la comuna de Colina. Según información preliminar entregada por Carabineros, la pelea se habría originado debido a ruidos molestos.

La víctima recibió una estocada en el tórax y fue trasladada por sus familiares hasta el SAR de Colina, donde pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida.

Tras conocerse la muerte del joven, familiares y amigos llegaron hasta el domicilio del presunto agresor para intentar agredirlo. En el lugar se registraron daños en la vivienda y la quema de un vehículo estacionado afuera, cuyo propietario aún está en investigación.

Carabineros indicó que la riña habría involucrado únicamente a ambas personas y que ya existían conflictos previos asociados al consumo de sustancias, mientras que la víctima mantenía antecedentes policiales.

