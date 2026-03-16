"Pensé que no me iba a pasar": Carla Inostroza hizo cruda e íntima confesión tras lipotransferencia - Chilevisión

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16/03/2026 13:20

"Pensé que no me iba a pasar": Carla Inostroza hizo cruda e íntima confesión tras lipotransferencia

Fue hace un par de meses cuando la influencer y comediante se sometió a una intrusiva cirugía en Miami. Ahora confesó las implicancias emocionales que la intervención ha tenido en ella.

Publicado por CHV Noticias

La influencer y comediante Carla Inostroza, conocida por sus cápsulas de humor en redes sociales, sorprendió al compartir una honesta reflexión tras someterse a una intrusiva cirugía de lipotransferencia.

A través de un video que compartió en Instagram, la también futura esposa del cantante Matt Hunter ahondó en los efectos psicólogicos que ha experimentado luego de la operación.

"Antes yo estaba súper mal física y emocionalmente", sinceró sobre su estado previo a la intervención. "Tenía la autoestima súper baja, me costaba mirarme al espejo porque me cargaba lo que veía", agregó.

Luego, continuó asegurando que, en un comienzo, todo pareció mejor. Sin embargo, la influencer volvió a hacer gala de su honestidad al confesar cómo se sintió al usar un bikini con su nuevo cuerpo.

La cruda confesión: "Pensé que no me iba a pasar"

"Una igual queda cag... la cabeza después de la cirugía. Yo a veces pienso que no me hice nada", reveló Inostroza, mientras mostraba un video que grabó frente al espejo.

Posteriormente envió un consejo a sus seguidores: "Si ustedes se van a hacer una cirugía procuren ir al psicólogo antes. Una se empieza a obsesionar con esto y cada vez ve algo peor".

Continuó: "Cada vez vas encontrando más cosas que dices 'igual me operaria esto de nuevo'" Finalmente, concluyó con una última reflexión sobre las intervenciones.

"Yo juraba que no me iba a pasar eso, pero es mentira porque los complejos jamás salen de la mente y después se generan nuevos", expresó en el registro, que acumula más de 100 mil likes y 1,6 millones de reproducciones. 

Mira el registro a continuación:

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