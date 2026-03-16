“¿Qué se puede esperar de un burro?”: Yamila Reyna arremete contra Américo tras revelación de Primer Plano - Chilevisión

La actriz argentina compartió una llamativa frase en sus redes sociales, luego de que se confirmara que el cantante retomó su relación con su exesposa "Pepa" Órdenes.

Yamila Reyna se lanzó nuevamente en contra de Américo a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, la madrugada de este lunes la actriz compartió una llamativa frase.

La argentina ha interactuado de manera constante con sus seguidores tras el polémico quiebre con Américo hace poco más de un mes.

Esta vez fue después de la emisión del más reciente episodio de Primer Plano este domingo, en el cual se confirmó que el cantante regresó con su exesposa.

La indirecta de Yamila Reyna

"¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Fin", publicó Yamila Reyna.

Estas mismas palabras también las comentó al programa de Chilevisión tras ser consultada por los dichos de Américo en sus redes.

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La periodista Cecilia Gutiérrez contó el miércoles pasado que el cantante habría retomado su relación con María Teresa "Pepa" Órdenes, su exposa.

Además, reveló que viajaron juntos a Bolivia, donde él la habría presentado como su señora y los habrían visto compartiendo gestos cariñosos.

Sin embargo, en su llegada a Chile salieron del aeropuerto por separados, a pesar de haber regresado en el mismo vuelo.

Tras preguntarle sobre eso a Yamila Reyna en Primer Plano, la argentina solo respondió que "lo único que me preocupa es que avance el proceso legal en el que estoy".