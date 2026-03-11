 “La presenta como su señora”: Américo habría retomado su relación con Pepa Órdenes y revelan reacción de Yamila Reyna - Chilevisión
11/03/2026 22:21

“La presenta como su señora”: Américo habría retomado su relación con Pepa Órdenes y revelan reacción de Yamila Reyna

Además, Cecilia Gutiérrez entregó detalles inéditos sobre la denuncia por lesiones y violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna en contra de Américo.

Este miércoles, Cecilia Gutiérrez reveló que Américo retomó su relación amorosa con María Teresa "Pepa" Órdenes, quien es su esposa hace más de 20 años.

La situación se da a pocas semanas de que el cantante tropical terminara su romance con Yamila Reyna, quien interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar y lesiones, de la cual también se dieron a conocer nuevos detalles sobre la investigación.

Américo retomó su relación con Pepa Órdenes

"Por estos días Américo y su señora, Pepa, están de viaje en Bolivia y están como pareja. Hay varios testigos que me dicen que los vieron de la mano con gestos cariñosos y que él incluso la presenta como su señora", relató Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, comentó que tras el quiebre con la comediante, "él se va a la casa de Pepa, llega ahí, eso también molestó mucho a Yamila".

La periodista recalcó que en aquel entonces las fuentes cercanas a Américo hicieron hincapié en que su llegada a dicho inmueble no tenía que ver con aspectos románticos, enfatizando que llevaban cerca de dos años separados.

Respecto de la investigación por violencia intrafamiliar, Cecilia Gutiérrez explicó: "La Fiscalía ya tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la bomba de bencina, que hay varias imágenes que son bastante reveladoras sobre lo que pasó esa noche, bastante claras también".

"Se recuperó el teléfono de Yamila que había quedado tirado en el servicentro; ese teléfono está en custodia policial también, y Yamila ya declaró", indicó la periodista.

Gutiérrez también confirmó que Américo sí estuvo en una clínica, contrario al relato que entregó su hija mayor, y reveló que lo hizo para constatar lesiones, dado que él también acusaría hechos de violencia.

"Si todo avanza (...), Américo podría ser formalizado próximamente por el delito de lesiones y violencia intrafamiliar", concluyó Cecilia Gutiérrez, además de mencionar que el cantante pidió más antecedentes a través de su defensa y aún no ha declarado.

REVISA LA PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM:

