 “Le están complicando la vida”: Revelan petición que Yamila Reyna le habría hecho a Américo tras quiebre amoroso - Chilevisión
Minuto a minuto
Investigan negligencia en muerte de enfermera: Funcionario de la Seremi de Salud de Antofagasta fue formalizado Crecen denuncias de niños sedados en jardín de Tiltil: Padres acusan que se les negó ver exámenes Kast destacó a embajador de EE.UU. en Chile y emplazó a Boric: "Debe dar una respuesta" por cable chino “El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada Hermano de militar fallecido rompe el silencio y aborda supuestas amenazas: "No quería viajar a Punta Arenas"
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/03/2026 11:02

“Le están complicando la vida”: Revelan petición que Yamila Reyna le habría hecho a Américo tras quiebre amoroso

Tras la separación y posterior denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que interpuso Yamila en contra de Américo, este último le habría dejado problemas económicos y contractuales.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves se destapó un antecedente clave en el quiebre sentimental entre Yamila Reyna y Américo, dado que la actriz le habría hecho una particular petición al cantante.

A raíz de la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que interpuso Yamila, la justicia dictaminó una orden de alejamiento al cantante; sin embargo, la humorista lo habría contactado recientemente.

¿Yamila Reyna se contactó con Américo?

"Se habría puesto en contacto con Américo, ya que él la tendría con problemas económicos que le están complicando la vida", señaló Manu González en Hay Que Decirlo.

El periodista aseguró haberse contactado con el círculo íntimo de Yamila, quienes le confirmaron la situación y explicaron que cuando ambos estaban en pareja, habitaban un departamento cuyo valor oscila entre los 2 y 3 millones de pesos.

González comentó que la actriz tiene la intención de dejar el inmueble por su alto costo, pero hay especificaciones contractuales que se lo impedirían.

"No se puede ir porque Américo no estaría respondiendo con respecto a ese arriendo, y por otro lado, si ella se va y rompe ese contrato, habría una multa por cese del arriendo que ascendería a los 20 millones de pesos", indicó Manu.

En esa misma línea, el periodista detalló: "Me dicen que Yamila le estaría pidiendo a Américo que vaya a recoger sus cosas, porque incluso, entre las pertenencias, estarían varios instrumentos musicales, varias guitarras, y Yamila querría que él pasara a recogerlos".

La pareja terminó su relación a principios de febrero tras su participación en el Festival Oro Verde en la comuna de Empedrado, provincia de Talca en la región del Maule, donde se generaron una serie de conflictos que aún no se han esclarecido completamente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tras alza del precio de la bencina: Conoce el mapa online con las bencineras más baratas

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026