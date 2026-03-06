“Le están complicando la vida”: Revelan petición que Yamila Reyna le habría hecho a Américo tras quiebre amoroso - Chilevisión

Tras la separación y posterior denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que interpuso Yamila en contra de Américo, este último le habría dejado problemas económicos y contractuales.

Durante la tarde de este jueves se destapó un antecedente clave en el quiebre sentimental entre Yamila Reyna y Américo, dado que la actriz le habría hecho una particular petición al cantante.

A raíz de la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que interpuso Yamila, la justicia dictaminó una orden de alejamiento al cantante; sin embargo, la humorista lo habría contactado recientemente.

¿Yamila Reyna se contactó con Américo?

"Se habría puesto en contacto con Américo, ya que él la tendría con problemas económicos que le están complicando la vida", señaló Manu González en Hay Que Decirlo.

El periodista aseguró haberse contactado con el círculo íntimo de Yamila, quienes le confirmaron la situación y explicaron que cuando ambos estaban en pareja, habitaban un departamento cuyo valor oscila entre los 2 y 3 millones de pesos.

González comentó que la actriz tiene la intención de dejar el inmueble por su alto costo, pero hay especificaciones contractuales que se lo impedirían.

"No se puede ir porque Américo no estaría respondiendo con respecto a ese arriendo, y por otro lado, si ella se va y rompe ese contrato, habría una multa por cese del arriendo que ascendería a los 20 millones de pesos", indicó Manu.

En esa misma línea, el periodista detalló: "Me dicen que Yamila le estaría pidiendo a Américo que vaya a recoger sus cosas, porque incluso, entre las pertenencias, estarían varios instrumentos musicales, varias guitarras, y Yamila querría que él pasara a recogerlos".

La pareja terminó su relación a principios de febrero tras su participación en el Festival Oro Verde en la comuna de Empedrado, provincia de Talca en la región del Maule, donde se generaron una serie de conflictos que aún no se han esclarecido completamente.