Américo rompió el silencio por denuncia de Yamila Reyna: “Las instituciones harán su trabajo” - Chilevisión

Américo alzó la voz y se refirió al proceso en el que está envuelto a raíz de la denuncia por violencia intrafamiliar que Yamila Reyna interpuso en su contra, luego de su quiebre.

El cantante usó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que se expresó a propósito del fin de su relación con la actriz, tras protagonizar una pelea en el Festival de Oro Verde, comuna de Empedrado

“Quiero agradecer sinceramente las múltiples muestras de cariño y apoyo que he recibido durante estos difíciles y dolorosos días”, partió diciendo.

“Hoy, como siempre, mi manera de enfrentar los momentos complejos es aferrarme a los que me han sostenido toda la vida: La música, el trabajo honesto, y el cariño con mi público. En eso seguiré enfocado, con respeto humildad y gratitud hacia quienes me acompañan desde hace tantos año”, agregó.

En cuanto a la denuncia interpuesta en su contra por un episodio de violencia intrafamiliar (VIF) que habría tenido con su expareja, el intérprete dejó todo en manos de la Justicia.

“Confío plenamente en que las instituciones correspondientes de mi país harán su trabajo de manera justa”, expresó.

En ese sentido, señaló que “será solo en esos espacios donde colaboraré y ejerceré mis derechos, resguardando la privacidad de mi entorno personal y familiar. Gracias por el cariño, el respeto y la comprensión”.

Américo rompió el silencio tras denuncia