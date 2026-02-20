 Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos - Chilevisión
20/02/2026 19:50

Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos

Alberto van Klaverem, ministro de Relaciones Exteriores, confirmó la medida tras una reunión que sostuvo esta tarde con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaverem, confirmó el envío de una nota de protesta a Estados Unidos luego de la sorpresiva revocación de las visas a 3 funcionarios chilenos de gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz.

"Quiero reiterar que el Gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa", dijo el canciller chileno desde el Palacio de La Moneda.

Según dijo, en horas de esta tarde se reunió con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd. "Ninguna acción del Gobierno de Chile y ninguna acción de funcionarios de Gobierno y del Estado de Chile podrían poner en riesgo la seguridad regional", subrayó.

“Es una medida que no es aceptable y realmente es inexplicable”, añadió el secretario de Estado, quien reveló que Judd explicó que por "razones legales" no podía entregar información sobre los funcionarios afectados y las magnitudes de esta revocación.

Eso sí, el embajador norteamericano señaló que las personas afectadas fueron notificadas directamente. Es "una medida que vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país", advirtió Van Klaverem.

Por ello, en su alocución desde la sede de Gobierno, el ministro informó que tras el diálogo con el diplomático estadounidense se le hizo entrega de una nota de protesta que ya fue notificada a la Casa Blanca.

