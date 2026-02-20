 A horas de que comience: Confirman primera baja para la gala del Festival del Viña 2026 - Chilevisión
20/02/2026 19:59

¡A horas de que comience! Marcelo Díaz es la primera baja para la gala del Festival del Viña 2026

El futbolista de Universidad de Chile iba a estar en la alfombra roja como representante del mundo del deporte, pero anunció que no podrá estar presente debido a un importante compromiso.

Publicado por CHV Noticias

A pocas horas de que comience la gala del Festival de Viña 2026, Marcelo Díaz, uno de los invitados confirmados se bajó del evento.

El futbolista de la Universidad de Chile estaba considerado para desfilar por la alfombra roja dispuesta en el Sporting Club junto a Francisca Crovetto como representantes del deporte. 

Sin embargo, un compromiso con su club lo obligó a declinar de la invitación con pocas horas de anticipación.

“Quiero dar mi agradecimiento público al canal y la producción de la gala del Festival de Viña 2026 por haberme invitados participar de este gran evento, que año a año se ha convertido en una gran tradición en nuestro país”, escribió en una historia de Instagram. 

Marcelo Díaz explicó por qué se bajó de la gala de Viña 2026

Marcelo Díaz detalló que no podrá estar en la gala de Viña 2026 ya que el día domingo Universidad de Chile tiene un importante duelo. 

El domingo tenemos un partido importantísimo con la U y toda nuestra concentración debe estar enfocada en el objetivo de vender a Deportes Limache”, contó. 

Por lo mismo, reveló que “no podré asistir a la gala, pero espero poder participar en futuras ediciones”.

Les deseo el mayor de los éxitos esta noche en el evento que da el vamos al festival más importante de Latinoamérica”, cerró. 

