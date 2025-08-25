 Chayanne sorprendió jugando golf en Santiago: Se encontró con Gonzalo Valenzuela y Marcelo Díaz - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 15:49

Chayanne sorprendió jugando golf en Santiago: Se encontró con Gonzalo Valenzuela y Marcelo Díaz

El cantante hizo una pausa en medio de la serie de conciertos que tiene en el país y se le vio disfrutando del deporte al aire libre en un conocido club de golf.

Publicado por CHV Noticias

Chayanne se encuentra disfrutando de Chile mientras realiza la serie de ocho conciertos que tiene agendados en el Movistar Arena.

Pero en medio de sus shows, el artista encontró espacio para conocer y distraerse con algunos panoramas en la capital, donde compartió con reconocidas figuras del espectáculo nacional

Resulta que el cantante aprovechó el fin de semana para distrutar del deporte al aire libre y fue al Club de Golf Los Leones

Allí se encontró con Marcelo Díaz y Gonzalo Valenzuela, quienes registraron el momento para sus redes sociales. 

“Una mañana distinta con grandes personas”, escribió el jugador de Universidad de Chile.

Por su parte, el actor posó para una selfie con el intérprete: “Su nombre es Chayanne“.

Chayanne en Chile

Chayanne llegó la semana pasada a Chile para dar inicio a los ocho conciertos programados en el Movistar Arena. 

La voz de "Torero" se presentó con éxito el 20, 21, 23 de agosto y esta semana repetirá los días miércoles 27 y jueves 28.

La hazaña seguirá con las últimas tres presentaciones de la próxima semana, programadas para el 1, 3 y 4 de septiembre

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025