Chayanne sorprendió jugando golf en Santiago: Se encontró con Gonzalo Valenzuela y Marcelo Díaz - Chilevisión

El cantante hizo una pausa en medio de la serie de conciertos que tiene en el país y se le vio disfrutando del deporte al aire libre en un conocido club de golf.

Chayanne se encuentra disfrutando de Chile mientras realiza la serie de ocho conciertos que tiene agendados en el Movistar Arena.

Pero en medio de sus shows, el artista encontró espacio para conocer y distraerse con algunos panoramas en la capital, donde compartió con reconocidas figuras del espectáculo nacional.

Resulta que el cantante aprovechó el fin de semana para distrutar del deporte al aire libre y fue al Club de Golf Los Leones.

Allí se encontró con Marcelo Díaz y Gonzalo Valenzuela, quienes registraron el momento para sus redes sociales.

“Una mañana distinta con grandes personas”, escribió el jugador de Universidad de Chile.

Por su parte, el actor posó para una selfie con el intérprete: “Su nombre es Chayanne“.

Chayanne en Chile

Chayanne llegó la semana pasada a Chile para dar inicio a los ocho conciertos programados en el Movistar Arena.

La voz de "Torero" se presentó con éxito el 20, 21, 23 de agosto y esta semana repetirá los días miércoles 27 y jueves 28.

La hazaña seguirá con las últimas tres presentaciones de la próxima semana, programadas para el 1, 3 y 4 de septiembre.