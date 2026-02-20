“Siempre defendí delincuentes”: El mea culpa de Helhue Sukni tras robo a sus padres de 89 años - Chilevisión

La abogada se refirió a los asaltantes que intimidaron a sus padres y dio a conocer más detalles de lo ocurrido en un nuevo video publicado en sus redes sociales.

Desde Porto de Galinhas, Brasil, Helhue Sukni publicó un nuevo video en sus redes sociales sobre el robo que sufrieron sus padres de 89 años, en su domicilio en Las Condes.

En este registro relata con detalles cómo ocurrió el siniestro: "Nunca más salgo de vacaciones, nunca más los dejo solos".

Además, criticó fuertemente a las personas que cometieron el delito, pero retractándose de sus primeros dichos.

El mea culpa de Helhue

"De joven siempre defendí delincuentes, y lo sigo haciendo. Pero antiguamente entraban a la casa piola, cuando no había gente", comentó la abogada.

"Me estoy comiendo la misma mier... que he defendido siempre", lamentó.

Además, Sukni se refirió a sus primeras declaraciones del video en el que dio a conocer lo ocurrido. En sus historias de Instagram había amenazado a los asaltantes: "Les juro, los voy a mandar a matar o los voy a matar yo".

En su más reciente publicación se retractó: "Quiero que sientan lo mismo que sintieron mis padres. Yo creo que si los veo no podría matarlos, pero a lo mejor los ahorco. Estoy muy consternada".

¿Qué se sabe del robo?

Según contó, su padre la llamó para contarle lo sucedido. Entre las 00.30 y la 01.00 un grupo de sujetos ingresaron a la casa rompiendo un ventanal. A él le amarraron las manos, mientras que a la madre la lanzaron al suelo.

Los individuos robaron cosas de valor, en especial joyas, entre ellas sus argollas de matrimonio. La pareja lleva 65 años casada. Además, sustrajeron una caja fuerte en la que no había dinero.

Sukni llamó a sus cercanos que llegaron pronto al domicilio. "Mi mamá en la desesperación le cortó las amarras a mi papá y le cortó la mano. La cama estaba toda ensangrentada dijo mi hermana", contó.