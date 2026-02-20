Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine - Chilevisión

Tras ser sorprendida utilizando una cocinilla a gas en un sector no autorizado, fue expulsada del parque y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales. No podrá ingresar a Chile por los próximos 3 años.

Una ciudadana estadounidense deberá donar $3 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza tras haber usado fuego al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en un sector donde está expresamente prohibido hacerlo.

Fue la magistrada Marianela Chacur Benitez quien aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra la turista, quien fue imputada por el Ministerio Público luego de ser sorprendida vulnerando la estricta normativa medioambiental del recinto.

La resolución judicial fue emitida este miércoles en una audiencia de salida alternativa de la causa, donde fue establecido que la turista no podrá salir del país hasta realizar la donación a la institución.

No solo eso, pues también se dictó otra medida cautelar contra la mujer: Una vez concretada la donación, tendrá prohibido el ingreso a Chile durante los próximos tres años, consignó La Prensa Austral.

El delito consumado de utilizar fuego en un lugar donde no está permitido tuvo lugar a eso del mediodía de este miércoles, cuando personal de Conaf la descubrió manipulando una cocinilla a gas en el sendero de trekking que conduce al mirador Base de las Torres.

En dicho sector no está autorizado encender fuego debido al alto riesgo de incendios forestales y al impacto que puede generar en el entorno natural del parque.

Tras esto, fue expulsada del parque y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales.

Este caso recuerda a otros que han tendio lugar en los últimos meses: Turistas rusos fueron sancionados por infringir normas en Torres del Paine, mismo lugar donde un ciudadano isaraelí prendió un cigarro y turistas nacionales se bañaron en una laguna.