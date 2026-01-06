 “Sabemos que no se puede hacer”: Indignación por turistas bañándose en laguna de Torres del Paine - Chilevisión
Minuto a minuto
Brecha público-privado se mantiene tras PAES 2025: Sólo un liceo público está entre los 100 mejores Egresado de Carabineros y futuro estudiante de Derecho: Despiden a joven muerto tras golpiza en Talcahuano “Vi su dedicación”: La historia del profesor que convirtió a joven de Mulchén en puntaje nacional “Sabemos que no se puede hacer”: Indignación por turistas bañándose en laguna de Torres del Paine “Solo se humillan”: Pdte. Boric arremete contra líderes que “se muestran serviles” a Donald Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/01/2026 19:22

“Sabemos que no se puede hacer”: Indignación por turistas bañándose en laguna de Torres del Paine

La mujer que los increpó, una supuesta funcionaria de Conaf, advirtió que el ingreso al cuerpo de agua estaba prohibido al ser un sitio protegido. "Hay muchas cosas que no se pueden hacer", contestaron ellos.

Publicado por CHV Noticias

Más de un millón de visualizaciones acumula un video que muestra a un grupo de turistas bañándose en la Laguna Las Torres, al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Aysén y la Antártica Chilena.

Aunque en primera instancia parecería una actividad inofensiva, lo cierto es que se trata de un sitio protegido y, por lo mismo, está prohibido el ingreso de personas.

Por esta razón, una presunta funcionaria de Conaf intervino y grabó a los visitantes cuando se encontraban en la orilla de la laguna. Posteriormente les advirtió que lo que hicieron no está autorizado.

“Está prohibido hacer esto. No pueden meterse al agua“, se oye decir a la mujer. ¿Qué contestaron los veraneantes? “Te pasaste, la cagai (…) sabemos que no se puede hacer, hay muchas cosas que no se pueden hacer“.

Esto último inició una discusión entre el grupo y la supuesta guardaparques, pues los sujetos argumentaron que estuvieron poco tiempo en el agua y que estaban teniendo un momento agradable.

“Yo creo que nada que ver que tú nos caguís la onda, si lo estamos pasando bien“, expresó uno de ellos. “También pueden pasarla bien disfrutando y cuidando el lugar“, replicó la mujer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga a familias que mantengan al día el Control de Salud Niño Sano: Cómo recibir el bono

Lo último

Lo más visto

¡Remezón en Fiebre de Baile! Querida participante renuncia por lesión y anuncian su reemplazo

En plena recta final, el programa de Chilevisión sufre la baja de una de sus concursantes más populares.

06/01/2026

“Voy a tener que retirarme”: Corresponsal de CHV Noticias vivió tensa situación en Caracas

El periodista Luis Carlos Parada se encontraba en pleno centro de la capital de Venezuela cuando debió retirarse ante el amplio contingente policial que divisó en las calles.

06/01/2026

“Ojos abiertos”: Pedro Pascal compartió dichos de Camila Vallejo por situación Latinoamérica y EEUU

A través de Instagram, el actor subió las declaraciones de la vocera de Gobierno respecto a la postura de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

06/01/2026

“Tremenda mujer”: Felipe Kast compartió fotos inéditas con Pamela Díaz y sorprendió con declaración de amor

Esta es la primera vez que el senador y la comunicadora muestran un poco más sobre su relación, dado que han mantenido un perfil más bajo desde que confirmaron el romance.

06/01/2026