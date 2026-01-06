“Sabemos que no se puede hacer”: Indignación por turistas bañándose en laguna de Torres del Paine - Chilevisión

La mujer que los increpó, una supuesta funcionaria de Conaf, advirtió que el ingreso al cuerpo de agua estaba prohibido al ser un sitio protegido. "Hay muchas cosas que no se pueden hacer", contestaron ellos.

Más de un millón de visualizaciones acumula un video que muestra a un grupo de turistas bañándose en la Laguna Las Torres, al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Aysén y la Antártica Chilena.

Aunque en primera instancia parecería una actividad inofensiva, lo cierto es que se trata de un sitio protegido y, por lo mismo, está prohibido el ingreso de personas.

Por esta razón, una presunta funcionaria de Conaf intervino y grabó a los visitantes cuando se encontraban en la orilla de la laguna. Posteriormente les advirtió que lo que hicieron no está autorizado.

“Está prohibido hacer esto. No pueden meterse al agua“, se oye decir a la mujer. ¿Qué contestaron los veraneantes? “Te pasaste, la cagai (…) sabemos que no se puede hacer, hay muchas cosas que no se pueden hacer“.

Esto último inició una discusión entre el grupo y la supuesta guardaparques, pues los sujetos argumentaron que estuvieron poco tiempo en el agua y que estaban teniendo un momento agradable.

“Yo creo que nada que ver que tú nos caguís la onda, si lo estamos pasando bien“, expresó uno de ellos. “También pueden pasarla bien disfrutando y cuidando el lugar“, replicó la mujer.