Pasaje subirá a $895 en hora punta: Así quedan las tarifas con nueva alza de $25 del transporte público - Chilevisión

20/02/2026 16:48

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

La nueva tarifa comenzará a regir a partir del domingo 22 de febrero y aplicará para los servicios de micro, Metro de Santiago y Tren Nos-Estación Central. Dale QR también subió el monto máximo mensual.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Panel de Expertos del Transporte Público informó este viernes una nueva nueva alza en la tarifa del transporte público de $25 pesos , a partir de este domingo en Santiago. 

Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026, con excepción del Dale QR, que estará habalitado a partir de 1 de marzo.

Esta determinación, según los expertos, se debe a variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público, las que aumentaron durante 2025. 

A eso se suma el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, que generó un descalce acumulado de $270.

¿Cuánto costará el pasaje en el transporte público?

El alza en el pasaje del transporte público será de $25 en la tarifa adulto vigente, lo que se traduce que en hora punta llegará a costar $895

Este aumento se aplicará para los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central.

Micro:

  • Tarifa Buses Adulto: $795

Metro:

  • Tarifa Metro Valle: $815
  • Tarifa Metro Punta: $895
  • Tarifa Metro Baja: $735

Trenes:

  • Tarifa Trenes Valle: $815
  • Tarifa Trenes Punta: $895
  • Tarifa Trenes Baja: $735

Escolares:

  • Tarifa Escolar Enseñanza Básica: $0
  • Tarifa Escolar Media y Superior: $260

Adulto mayor:

  • Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390
  • Tarifa Adulto Mayor Pensionado: $260

Dale QR:

  • Monto Máximo Mensaul con Dale QR: $42.000
Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

