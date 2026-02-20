Pasaje subirá a $895 en hora punta: Así quedan las tarifas con nueva alza de $25 del transporte público - Chilevisión

La nueva tarifa comenzará a regir a partir del domingo 22 de febrero y aplicará para los servicios de micro, Metro de Santiago y Tren Nos-Estación Central. Dale QR también subió el monto máximo mensual.

El Panel de Expertos del Transporte Público informó este viernes una nueva nueva alza en la tarifa del transporte público de $25 pesos , a partir de este domingo en Santiago.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026, con excepción del Dale QR, que estará habalitado a partir de 1 de marzo.

Esta determinación, según los expertos, se debe a variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público, las que aumentaron durante 2025.

A eso se suma el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, que generó un descalce acumulado de $270.

¿Cuánto costará el pasaje en el transporte público?

El alza en el pasaje del transporte público será de $25 en la tarifa adulto vigente, lo que se traduce que en hora punta llegará a costar $895.

Este aumento se aplicará para los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central.

Micro:

Tarifa Buses Adulto: $795

Metro:

Tarifa Metro Valle: $815

Tarifa Metro Punta: $895

Tarifa Metro Baja: $735

Trenes:

Tarifa Trenes Valle: $815

Tarifa Trenes Punta: $895

Tarifa Trenes Baja: $735

Escolares:

Tarifa Escolar Enseñanza Básica: $0

Tarifa Escolar Media y Superior: $260

Adulto mayor:

Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390

Tarifa Adulto Mayor Pensionado: $260

Dale QR: